Кисельов приїхав у Крим допомогти розвитку вільних ЗМІ

Про це йдеться на сайті нелегітимного кримського парламенту.

Голова Державної Ради невизнаної Республіки Крим, сепаратист Володимир Константинов провів зустріч з Дмитром Кисельовим.

«Ключовою темою обговорення стали перспективи розвитку кримського медіапростору та можливості відкриття в республіці мультимедійного прес-центру, а також радіоканалу мережі ВГТРК», - йдеться в повідомленні.

Помимо цього, розмова також йшла про проведення 12-го щорічного джазового фестивалю «Джаз-Коктебель» в Криму і організаційних питаннях, пов'язаних з цим заходом.

Нагадаємо, у березні у зв'язку з анексією Криму організатори фестивалю, що проходить у Коктебелі близько 10 років, заявили, що фестиваль буде проводитися в Киев.