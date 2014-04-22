Кисельов приїхав у Крим допомогти розвитку вільних ЗМІ
Російський журналіст, телеведучий, генеральний директор міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов приїхав Крим допомогти розвитку вільних ЗМІ.
Про це йдеться на сайті нелегітимного кримського парламенту.
Голова Державної Ради невизнаної Республіки Крим, сепаратист Володимир Константинов провів зустріч з Дмитром Кисельовим.
«Ключовою темою обговорення стали перспективи розвитку кримського медіапростору та можливості відкриття в республіці мультимедійного прес-центру, а також радіоканалу мережі ВГТРК», - йдеться в повідомленні.
Помимо цього, розмова також йшла про проведення 12-го щорічного джазового фестивалю «Джаз-Коктебель» в Криму і організаційних питаннях, пов'язаних з цим заходом.
Нагадаємо, у березні у зв'язку з анексією Криму організатори фестивалю, що проходить у Коктебелі близько 10 років, заявили, що фестиваль буде проводитися в Киев.