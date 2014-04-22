Папа Римський призначив зустріч Яценюку

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на ватиканський блог Il Sismografo, аудієнція Яценюку була призначена після неодноразових закликів понтифіка до вирішення конфлікту в Україні.

Так, під час традиційного великоднього звернення «Граду та миру», що відбулося 20 квітня, папа Франциск висловив надію на діалог і припинення конфлікту на благо майбутнього українського народу.

Читайте такожПапа Римський привітав християн із Великоднем і побажав примирення в Україні«Воскресіння Христове в цьому році ми святкуємо з Церквами, які дотримуються Юліанського календаря. Разом молимося за успіх зусиль, спрямованих на примирення в Україні, за те, щоб усі залучені сторони за міжнародної підтримки зробили все можливе для недопущення насильства і для встановлення діалогу на благо майбутнього цієї країни», - заявив понтифік.