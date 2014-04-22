Розенко: тарифи на комунальні послуги сьогодні невиправдані

«Сьогодні постачальники послуг працюють за принципом «споживач заплатить за все». На людей навішують витрати, пов'язані з втратами при транспортуванні гарячої води і газу, з несанкціонованими підключеннями до ліній електропередач. І кожного разу, коли економічна ситуація погіршується, постачальники послуг ідуть шляхом найменшого опору – вимагають підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Сьогодні, коли Росія підняла ціну на газ, комунальна мафія використовує цей привід для того, щоб повісити на споживача й інші додаткові витрати. Тому місцева влада та громада Києва повинні уважно простежити за тим, щоб цього не сталося», – зазначив Розенко.

Депутат вважає, що сьогодні на плечі людей лягають невиправдані витрати у сфері ЖКГ. На думку «ударівця», змінити ситуацію може посилення державного контролю за ціноутворенням.

«Органи контролю повинні не просто вивчати паперові «обґрунтування», що надаються монополістами, а й контролювати сам процес надання послуг. Для цього необхідно більш тісне спілкування місцевої влади з населенням. Досі влада вислуховувала тільки одну точку зору – комунальних підприємств та олігархів, які володіють енергокомпаніями. Правду кажучи, це призвело до нехтування принципів соціальної справедливості. Адже за сьогоднішнього стану речей бідні платять за багатих. А має бути навпаки», – зазначив депутат.

Крім цього, як зауважив Павло Розенко, основним завданням держави в період підвищення цін на житлово-комунальні послуги має стати ефективний соціальний захист найменш захищених та малозабезпечених верств населення. «Система надання субсидій повинна бути реально спрощена і позбавлена усіляких штучних бюрократичних бар’єрів на шляху їх отримання. Субсидії мають оформлятися швидко, без черг та зайвих довідок» - підкреслив депутат.

Нагадаємо, що запропонований Кабінетом міністрів пакет антикризових заходів, спрямованих на запобігання економічної катастрофи, передбачає, в тому числі, і підвищення комунальних тарифів для населення.