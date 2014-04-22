Розенко: тарифи на комунальні послуги сьогодні невиправдані
Народний депутат від партії УДАР Павло Розенко вважає, що українська влада не повинна підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення доти, доки не буде проведений об'єктивний аудит ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства.
«Сьогодні постачальники послуг працюють за принципом «споживач заплатить за все». На людей навішують витрати, пов'язані з втратами при транспортуванні гарячої води і газу, з несанкціонованими підключеннями до ліній електропередач. І кожного разу, коли економічна ситуація погіршується, постачальники послуг ідуть шляхом найменшого опору – вимагають підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Сьогодні, коли Росія підняла ціну на газ, комунальна мафія використовує цей привід для того, щоб повісити на споживача й інші додаткові витрати. Тому місцева влада та громада Києва повинні уважно простежити за тим, щоб цього не сталося», – зазначив Розенко.
Депутат вважає, що сьогодні на плечі людей лягають невиправдані витрати у сфері ЖКГ. На думку «ударівця», змінити ситуацію може посилення державного контролю за ціноутворенням.
«Органи контролю повинні не просто вивчати паперові «обґрунтування», що надаються монополістами, а й контролювати сам процес надання послуг. Для цього необхідно більш тісне спілкування місцевої влади з населенням. Досі влада вислуховувала тільки одну точку зору – комунальних підприємств та олігархів, які володіють енергокомпаніями. Правду кажучи, це призвело до нехтування принципів соціальної справедливості. Адже за сьогоднішнього стану речей бідні платять за багатих. А має бути навпаки», – зазначив депутат.
Крім цього, як зауважив Павло Розенко, основним завданням держави в період підвищення цін на житлово-комунальні послуги має стати ефективний соціальний захист найменш захищених та малозабезпечених верств населення. «Система надання субсидій повинна бути реально спрощена і позбавлена усіляких штучних бюрократичних бар’єрів на шляху їх отримання. Субсидії мають оформлятися швидко, без черг та зайвих довідок» - підкреслив депутат.
Нагадаємо, що запропонований Кабінетом міністрів пакет антикризових заходів, спрямованих на запобігання економічної катастрофи, передбачає, в тому числі, і підвищення комунальних тарифів для населення.