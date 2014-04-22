Міліція ідентифікує тіло, знайдене в річці на Донеччині

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

«Тіло чоловіка, зовні схожого на безвісти зниклого горлівського депутата Володимира Рибака, знайшли в річці Сіверський Донець. Для ідентифікації виявленого тіла правоохоронцям необхідно провести низку слідчих дій, після чого і буде зроблено висновок про особу загиблого», - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зажадав від силових структур відновлення і проведення результативних антитерористичних заходів, спрямованих на захист від терористів українських громадян, які проживають на сході України.

Турчинов заявив, що “сьогодні біля Слов'янська були знайдені тіла двох по-звірячому закатованих людей. В одному з них пізнали зниклого депутата Горлівської міськради, члена партії «Батьківщина» Володимира Рибака, якого викрали напередодні терористи”.

Турчинов наголосив, що “терористи, які взяли в заручники фактично весь Донецький регіон, перейшли межу, почавши катувати і вбивати патріотів України”. “Вони зухвало кинули виклик не лише нашій державі, а й всій світовій співдружності, коли демонстративно поглумилися над рішеннями, які були прийняті в Женеві”, - наголосив Турчинов.

При цьому він відзначив, що “ці злочини робляться за повною підтримкою і потуранням Російської Федерації”.

Як повідомляв УНІАН, до Центрально-міського райвідділу міліції Горлівки звернувся місцевий житель із заявою про те, що 17 квітня року близько 18.00 невідомі особи викрали депутата Горлівської міської ради Рибака. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

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За словами заявника, він йшов із Рибаком по проспекту Перемоги, коли біля них зупинився автомобіль, з якого вийшли невідомі особи, усадили депутата в машину і відвезли в невідомому напрямі.

Встановлено, що перед викраденням Рибак намагався пройти до міськвиконкому, щоб зняти прапор так званої «Донецької народної республіки», але на вході до будівлі з цього приводу у нього виник конфлікт із представниками самооборони.