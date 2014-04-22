Добкін закликав відновити баланс гілок влади

Про це заявив кандидат на пост Президента України від Партії регіонів Михайло Добкін на презентації своєї концепції змін до Конституції.

Для цього необхідно ліквідувати надмірні повноваження президента, посилити Парламент, надати Верховному суду України право законодавчої ініціативи і повноваження вищої судової інстанції.

Так, на думку Добкіна, надмірна концентрація влади в одних руках призводить до перекосів, які змушують людей виходити на вулиці і захищати свої права». Кандидат у Президенти України від Партії Регіонів зазначив, що ми стали свідками такої концентрації влади та її наслідків.

Читайте такожДобкін заявив, що не надає значення сепаратистським виборів "народних губернаторів"Він також підкреслив, що «навіть Конституція 2004 року не дає нам відповіді на всі питання, які ставить перед нами суспільство». «На жаль, ми і сьогодні бачимо концентрацію влади в руках ряду політичних сил, які ніколи не стануть від цього сильніше (...) Небажання поділитися цією владою з опозицією неминуче призведе до краху. А концентрація влади в одних руках призведе до того, що ми нещодавно спостерігали на вулицях і площах нашої країни», - переконаний політик.

Для виходу і запобігання подібної ситуації в майбутньому Добкін пропонує ліквідувати надмірні повноваження президента.

Михайло Добкін наполягає на посиленні ролі Парламенту в політичному житті країни як одного з інструментів балансування влади. «Парламент, який обирається народом України, повинен мати право парламентською більшістю формувати уряд, за який буде нести політичну відповідальність перед народом», - заявив політик.

Крім цього, Добкін зажадав забезпечити гарантії діяльності парламентської опозиції та посилити її права для контролю за діями влади.

Читайте такожДобкін сказав, що сепаратисти, які побили його, спочатку радісно його зустрічалиВеликий блок презентації концепції змін до Конституції України було присвячено функціонуванню судової системи. Посилення відповідальності судової системи Михайло Добкін бачить у проведенні всеохоплюючої судової реформи, що включає ліквідацію спеціалізованих судів і створення трирівневої судової системи на базі судів загальної юрисдикції. Цей крок, на думку кандидата на пост Президента України, поверне довіру до вищої судової інстанції - Верховного Суду України. Одночасно, Верховному Суду пропонується надати право законодавчої ініціативи, а для суддів ввести віковий ценз: не нижче 30 років.

У той же час член президії політради Партії регіонів Володимир Рибак зазначив, що концепція нової Конституції буде передана відповідної комісії Верховної Ради.

«Зараз на всіх рівнях - від регіонів до парламенту - йде дискусія про те, який шлях розвитку нашої країни в майбутньому. І сьогодні Михайло Добкін від імені Партії регіонів виклав наше бачення системи управління в Україні як унітарній державі», - заявив Рибак.