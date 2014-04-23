Святогорськ звільнено від сепаратистів

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції.

Ці заходи були здійснені силами спецпідрозділів МВС України в рамках антитерористичної операції для локалізації правопорушників зі зброєю у м. Слов’янськ та недопущення здійснення злочинів в інших населених пунктах Донецької області.

Зокрема, у ході проведення антитерористичної операції, сьогодні, 23 квітня, в районі Святогорська в Донецькій області була виявлена група озброєних людей.

Читайте такожСепаратисти на Донеччині закидали редакцію місцевої газети "коктейлями Молотова"Також зазначається, що Святогорськ має стратегічне значення, оскільки розташований на кордоні трьох областей: Донецької, Луганської та Харківської.

Силами, що беруть участь в АТО, незаконне озброєне угруповання було витіснене за межі населеного пункту. Жертв немає.

В даний час Святогорськ патрулюються міліцією.