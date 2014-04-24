Донецький чиновник спростував повідомлення про захоплення дитячих садків у Слов'янську

У місті Слов'янську Донецької області ніхто дитячі садки не захоплював, запевнив начальник Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Юрій Соловйов.

Про це він повідомив по телефону кореспонденту УНІАН у відповідь на прохання прокоментувати інформацію в соцмережах про те, що дітей зі слов'янських дитсадків не повертають батькам, і самопроголошений мер міста дав команду своїм озброєним бойовикам зайняти дитячі садки.

«В Інтернеті з'явилася інформація, що ця сторона, яка захопила місто Слов'янськ, захоплює і дитячі садки. Я повторюю, що це перекручена інформація, яку просто нагнітають. Ніхто дитячі садки не захоплював», - сказав Соловйов.

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При цьому він зазначив: «Дитячі садки в Слов'янську і завтра працюватимуть, і ті батьки, які вважають за необхідне привести дітей, можуть їх привести. Якщо батьки захочуть залишити дітей вдома, можуть залишити, але садки не закриваються, не захоплюються».

Крім того, начальник департаменту відзначив, що якийсь час тому «в дитячих садках Слов'янська не було жодної дитини, і в школах теж, батьки забрали, і зараз у центрі міста - там все нормально».

«Те саме можу сказати і щодо інтернату для сліпих дітей (інтернат розташований у м. Слов'янську – УНІАН), там батьки приїхали з області та забрали дітей додому», - сказав Соловйов.

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Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на журналіста Роман Бурка, який повідомив на своїй сторінці в Facebook, що "по 5-6 чоловік зі зброєю з 13.00 перебувають безпосередньо біля дитячих садків і шкіл". Журналіст також стверджував, що самопроголошений мер Слов'янська В’ячеслав Пономарьов дав команду своїм терористам використовувати тактику Путіна - прикриватися жінками і дітьми. "Батьки, які прийшли забирати своїх дітей із садка раніше, натрапили на те, що дітей їм не віддають під різними приводами і стверджують, що вони мають воювати на боці так званої "Донецької республіки"", - повідомив Бурко.