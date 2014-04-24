У Слов'янську дітей не віддають з дитсадків, вони слугуватимуть прикриттям для терористів - журналіст
За інформацією журналіста, дітей із слов'янських дитсадків не повертають батькам.
Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов дав команду своїм озброєним бойовикам зайняти дитячі садки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Роман Бурко.
"По 5-6 чоловік зі зброєю з 13.00 знаходяться безпосередньо у дитячих садках та школах", - пише він.
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Журналіст стверджує, що самопровозлашенным мером дана команда своїм терористам використовувати тактику Путіна - прикриватися жінками і дітьми.
"Батьки, які прийшли забирати своїх дітей з дитсадка раніше часу зіткнулися з тим, що дітей їм не віддають під різними приводами і стверджують, що вони повинні воювати на стороні так званої "Донецької Республіки"", - резюмує Бурко.