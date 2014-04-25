Бжезинський: Шовінізм Путіна - це гра з вогнем, загроза всьому світу

Таку думку, виступаючи в Школі поглиблених міжнародних досліджень університету Джонса Гопкінса (SAIS), висловив відомий експерт Збігнев Бжезінський, повідомляє Голос Америки.

"Це питання законності та поваги до міжнародних угод та визнання того, що у Європі не всі кордони спираються цілковито та точно на етнічну приналежність населення, яке проживає на певних територіях. Більш того - більшість європейських країн мають громадян, які не належать до історичної, тривалої етнічної більшості", - відзначив Бжезінський.

"Односторонні дії з боку держави, яка заявляє, що є захисником усіх, хто належить до її титульної етнічної групи - навіть тих, хто живе за кордоном - шлях до катастрофи", - відзначив Бжезинський.

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"Давайте подивимось за межі Європи. Лише уявіть наслідки, якби ця формула стала домінуючою на Далекому Сході", - відзначив експерт.

Раніше Бжезінський вже зазначав, що звернення Путіна до ідеології російського націоналізму та шовінізму є "грою з вогнем".

"Шовінізм Путіна це гра з вогнем: все населення Росії становиться близько 145 мільйонів; неросіяни становлять понад 25 мільйонів, з них мусульман - близько половини", - писав Бжезінський.