Керівник АТО розповів, чому сепаратистам у Слов'янську здали блокпости

14:42, 25 квітня 2014
Політика
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Здача звільнених вчора у рамках антитерористичної операції трьох блокпостів у Слов'янську обумовлена тактичною доцільністю.

Руководитель АТО рассказал, почему блокпосты вернули сепаратистам / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов.

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“Вчора дійсно було знято три блокпости без додаткового закріплення і було поставлено блокпости у тих місцях, де нам треба”, - сказав Крутов.

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