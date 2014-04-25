Керівник АТО розповів, чому сепаратистам у Слов'янську здали блокпости
14:42, 25 квітня 2014Політика
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Здача звільнених вчора у рамках антитерористичної операції трьох блокпостів у Слов'янську обумовлена тактичною доцільністю.
Керівник АТО розповів, чому блокпости повернули сепаратистам / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов.
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“Вчора дійсно було знято три блокпости без додаткового закріплення і було поставлено блокпости у тих місцях, де нам треба”, - сказав Крутов.
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