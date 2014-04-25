Керівник АТО розповів, чому сепаратистам у Слов'янську здали блокпости

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов.

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“Вчора дійсно було знято три блокпости без додаткового закріплення і було поставлено блокпости у тих місцях, де нам треба”, - сказав Крутов.