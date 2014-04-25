МЗС РФ закликає Україну повернутися до Угоди, підписаної Януковичем

Росія вимагає від України негайно припинити будь-які бойові дії та насильство, відвести війська і приступити до повного виконання женевських угод.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства.

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"Росія наполегливо закликає негайно припинити будь-які бойові дії і насильство, відвести війська і приступити до повного виконання українськими сторонами Женевської заяви від 17 квітня 2014 р.", - наголошується в заяві.

При цьому, РФ хоче, щоб Україна повернулася до Угоди, яку було підписано екс-президентом Віктором Януковичем та опозицією в лютому.

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"Враховуючи генезис нинішньої кризи, вважаємо за необхідне почати з прийняття заходів, передбачених Угодою від 21 лютого 2014 р., яку було підписано лідерами сформованої у Верховній Раді коаліції та засвідчено міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції", - зазначають у відомстві.

У МЗС РФ вважають, що такі кроки дозволили б "дати старт практичній деескалації у відповідності з Женевською заявою".

Також наголошується, що Росія "послідовно підтримує" повну реалізацію Женевських угод, включаючи діяльність місії ОБСЄ.