У Краматорську сепаратисти намагалися знеструмити місто - ОДА



Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, представники «Донецької народної республіки» минулої ночі спробували знеструмити місто, але не змогли виконати задумане з технічних причин.

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У той же час вони заявили, що «взяли під контроль» міськводоканал і тепломережу. В ОДА уточнили, що сепаратисти приходили на міськводоканал Краматорська і поставили там свій прапор. У технологічний процес вони не втручалися. Роботу водоканалу контролює і забезпечує у відповідності з усіма нормами керівництво підприємства. Загрози життю та здоров`ю людей немає.

Щоб уникнути провокацій міський голова Краматорська наказав сьогодні покинути всім співробітникам будівлю виконкому. Серед жителів проводиться агітація представниками влади не піддаватися на провокації і не допомагати самозванцям, підкреслено в повідомленні.