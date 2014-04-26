Сепаратисти захопили машзавод у Краматорську - Тимчук

У Краматорську Донецької області сепаратисти захопили Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

«За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», екстремісти (сепаратисти) захопили Новокраматорський машинобудівний завод. За нашою інформацією, екстремісти прибули до заводу на двох автомобілях. На даний момент ніяких вимог загарбники не висували», - написав Тимчук, відзначивши, що це підприємство є містоутворюючим підприємством Краматорська, найбільшим у сфері важкого машинобудування не тільки в Україні, а q одне з найбільших у світі.

Проте у прес-службі НКМЗ цю інформацію кореспонденту УНІАН поки що не підтвердили, пославшись на те, що сьогодні вихідний день і працівникам прес-служби, які перебувають вдома, «поки що ніхто нічого не повідомляв».