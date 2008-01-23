Екзит-пол на виборах у Грузії проводили пройдисвіти з України?

Науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА вважає провокаційною діяльність Міжнародного європейського фонду “Діалог для розвитку демократії”, який проводив спостереження та екзит-пол під час президентських виборів у Грузії.

Про це вона сказала сьогодні журналістам після прес-конференції представників фонду в агентстві УНІАН.

“Ці люди не мають до соціології жодного відношення. Невідомо, як вони проводять соціологічні дослідження, з ким і за які кошти. Я таку діяльність розглядаю як провокаційну, яка спрямована на те, щоб збурити людей у Грузії. Звичайно, це небезпечна діяльність”, - сказала вона.

І.БЕКЕШКІНА відзначила, що співзасновник фонду “Діалог для розвитку демократії” Іван ШЕРСТЮК не зміг відповісти на “природнє запитання”: з ким проводився екзит-пол, як проводили, якою є методологія. “Замість методології на їхньому сайті вивішені розмірковування, що таке екзит-пол. Очевидно, що це просто пройдисвіти, комусь їхня діяльність вигідна, але це питання відкрите. Це не питання до соціологів”, - додала вона.

І.БЕКЕШКІНА також зазначила, що українські соціологи одразу відреагували на діяльність цього фонду, пояснивши, що ці люди не мають жодного відношення до соціології і не можуть фахово проводити дослідження.

Перед початком прес-конференції І.БЕКЕШКІНА і директор фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ розповсюдили повідомлення “Демініціатив”, у якому зазначається, що під час президентських виборів у Грузії діяли невідомі в Україні організації “Загальноєвропейська справа”, “Діалог для розвитку демократії”, “Міжнародний інститут демократії”.

“Ці організації “прославилися” у Грузії проведенням міфічних соціологічних опитувань та екзит-полів, результати яких докорінно розходилися з результатами виборчих опитувань грузинських соціологічних служб та екзит-полу, проведеного грузинськими соціологічними фірмами, а також офіційними результатами виборів”, - зазначається в прес-релізі.

За інформацією фонду “Демократичні ініціативи”, результати цих проектів представляли українські “експерти” Леонід БІЛОУСОВ та І.ШЕРСТЮК. “Ми звертаємось до журналістської спільноти України та Грузії із закликом провести спільне журналістське розслідування щодо проведених в Грузії опитувань громадської думки та екзит-полів під час виборів Президента 2008 року”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний європейський фонд “Діалог для розвитку демократії” має намір проводити спостереження за ходом наступних парламентських виборів в Грузії.

Про це повідомив сьогодні, 23 січня, на прес-конференції в УНІАН директор міжнародного департаменту фонду Леонід МАРКУСИК.