У Донецьку захопили обласний передавальний центр - ЗМІ

12:39, 28 квітня 2014
Політика
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Телефони РТПЦ не відповідають.

REUTERS

У Донецьку захоплено Обласний радіотелевізійний передавальний центр. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, передає "ОстроВ".

Мовлення українських каналів поки продовжується, хоча після захоплення сепаратистами в неділю Донецької обласної телерадіокомпанії, на місці 27 каналу транслюється канал "Росія 24".

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Донецький обласний радіотелевізійний центр знаходиться в Петровському районі Донецька. Телефони РТПЦ не відповідають.

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