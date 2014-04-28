У Донецьку захопили обласний передавальний центр - ЗМІ
12:39, 28 квітня 2014Політика
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Телефони РТПЦ не відповідають.
Раніше екстремісти захопили донецьку телерадіокомпанію / REUTERS
У Донецьку захоплено Обласний радіотелевізійний передавальний центр. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, передає "ОстроВ".
Мовлення українських каналів поки продовжується, хоча після захоплення сепаратистами в неділю Донецької обласної телерадіокомпанії, на місці 27 каналу транслюється канал "Росія 24".
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Донецький обласний радіотелевізійний центр знаходиться в Петровському районі Донецька. Телефони РТПЦ не відповідають.
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