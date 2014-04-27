Сепаратисти захопили будівлю телерадіокомпанії в Донецьку

Невелика група прихильників федералізації після переговорів з міліцією увійшла всередину будівлі Донецької обласної державної телерадіокомпанії.

Сепаратисти над будівлею телерадіокомпанії встановили прапор "Донецької народної республіки", передає з місця подій кореспондент РИА Новости. Читайте такожСепаратисти попрямували до Донецької телерадіокомпанії, вимагають ефіру У дворі також є співробітники спецпідрозділів у чорній формі з автоматами Калашникова. Побачивши натовп, вони відійшли за будівлю.

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