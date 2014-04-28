У Одесі міськвиборчком зареєстрував 6 кандидатів у мери міста
21:15, 28 квітня 2014Політика
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Одеська міська виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери міста Олега Маркова, Андрія Сидоренка, Сергія Хитрича, Павла Кириленка, Олексія Албу та Андрія Кисловського. Як повідомили УНІАН у комісії, Марков, Сидоренко, Хитрич і Албу - самовисуванці, кандидатуру Кириленка висунула ВО «Свобода», Кисловського - КПУ.
У Одесі міськвиборчком зареєстрував 6 кандидатів у мери міста
Відмовлено в реєстрації самовисуванцю Роману Мельниченку у зв'язку з тим, що він не подав декларацію про доходи.
Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Одеська міська виборча комісія зареєструвала самовисуванців Віталія Алайбова та Геннадія Труханова кандидатами в мери міста, 25 квітня - Едуарда Гурвіца, Геннадія Чекіта, В'ячеслава Азарова та Сергія Дубенка.
У Одесі 25 травня мають відбутися вибори міського голови.
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