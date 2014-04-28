У Одесі міськвиборчком зареєстрував 6 кандидатів у мери міста

Відмовлено в реєстрації самовисуванцю Роману Мельниченку у зв'язку з тим, що він не подав декларацію про доходи.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Одеська міська виборча комісія зареєструвала самовисуванців Віталія Алайбова та Геннадія Труханова кандидатами в мери міста, 25 квітня - Едуарда Гурвіца, Геннадія Чекіта, В'ячеслава Азарова та Сергія Дубенка.

У Одесі 25 травня мають відбутися вибори міського голови.