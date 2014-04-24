Вибори президента відбудуться за будь-якої політичної погоди – голова ЦВК

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський.

Він зазначив, що голосування 25 травня станеться за будь-якої політичної погоди.

Попри непросту ситуацію на Сході, волевиявлення громадян не зірве ніщо, наголосив Охендовський.

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Керівник ЦВК пояснив, що норми закону дозволяють вважати вибори такими, що відбулися, навіть якщо вони реально пройшли тільки на одній дільниці. Тому юридичні наслідки голосування будуть бездоганними, хоча політичні питання до такого голосування неодмінно будуть.

Саме тому Охендовський висловив сподівання на те, що ситуація в гарячих точках Сходу України, де сепаратисти захопили адмінбудівлі, буде врегульована. Адже в цих спорудах є й необхідна для роботи місцевих виборчкомів документація.