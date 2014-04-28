Після нападу на мирний мітинг у Донецьку було травмовано 14 людей

В тому числі 2 з травмами голови в лікарні Калініна, надійшли також люди в щелепно-лицьове відділення (дані уточнюються за кількістю). Бригади медиків ходять по дворах і збирають поранених, повідомляють Новини Донбасу.

Як повідомляє УНІАН, в числі постраждалих власний кореспондент газети «Дзеркало тижня» в Донецьку Євген Шибалов.

За інформацією кореспондента УНІАН, багато жителів Донецька, які не брали участь ні в одній з акцій, але були свідками того, що відбувається, з обуренням підходили до міліції і вимагали пояснити, чому вона допускаєтакі безчинства в місті, і сьогодні на мирно йдуть людей, у яких на руках є лише прапори, нападають і б'ють по-звірячому з бітами ланцюгами. Міліція нікому не відповідає.