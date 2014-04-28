У Донецьку проросійські мітингувальники напали на українських активістів (онлайн трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків агресивно налаштованих молодиків встигли наздогнати колону з українськими активістами і накинулися з палицями, залізними колами, ланцюгами і почали бити всіх підряд, кого наздогнали.

Читайте такожУ Донецьку проросійські мітингувальники напали на українських активістів (онлайн трансляція)

Неподалік від магазина «Дитячий світ» по вулиці Артема від рук проросійських мітингувальників постраждали близько 10 чоловік. В основному у всіх розбиті голови і садна на ногах.

Серед постраждалих власний кореспондент газети «Дзеркало тижня» в Донецьку Євген Шибалов.

Він розповів, що йшов в кінці з проукраїнськими мітингувальниками і раптом буквально з дворів, з тротуарів на них накинулися люди з бітами і залізними палицями. Йому в голову потрапили камені.

Шибалов розповів, що голова у нього розбита в двох місцях, відчувши біль, він впав, і обличчя залила кров.

Інший постраждалий учасник проукраїнської акції, який сказав, що прийшов на мирний мітинг і не чекав такої агресії, одержав удари по колінах і в голову, в результаті у нього теж була травмована голова біля скроні.

За його словами, удари завдавалися дуже професійно, спочатку, щоб знерухоміти, по ногах, а потім вже лежачого по голові.

Зараз неподалік від місця події працює «швидка допомога», яка надає всім постраждалим медичну допомогу.

Медики неохоче йдуть на контакт, але з їхніх розмов чутно, що є ще постраждалі у дворах. І хтось там є з серйозною черепно-мозковою травмою.

Станом на 19.20 агресивні російські мітингувальники нібито повернули у зворотний бік, а українські активісти з прапорами спустилися на іншу вулицю і розійшлися.

Багато жителів Донецька, які не брали участі в жодній з акцій, але були свідками того, що відбувається, з обуренням підходили до міліції та вимагали пояснити, чому вона допускає такі безчинства в місті, і сьогодні на людей, які мирно йдуть, у яких в руках є тільки прапори, нападають і б'ють по-звірячому бітами, ланцюгами. Міліція нікому не відповідає.



Video streaming by Ustream



Live streaming video by Ustream