Генсек ОБСЄ прибуде до Києва завтра - Дещиця

Про це написав в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця у своєму Twitter.

«Графік генсека ОБСЄ динамічно міняється. Він буде у Києві вже завтра», - зауважив Дещиця.

Читайте такожГлава ООН вимагає негайного звільнення затриманих у Слов'янську членів місії ОБСЄЯк повідомляв УНІАН, Заньєр мав прибути в Україну в неділю, 27 квітня, у зв’язку із захопленням верифікаційної місії ОБСЄ бойовиками у Слов’янську 25 квітня. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції. Бойовики заявили про намір обміняти їх на їхніх полонених, зокрема, на (арештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва.

ОБСЄ направила у Слов'янськ команду для звільнення своїх спостерігачів.