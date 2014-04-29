Очікуємо, що міліція буде працювати ефективніше - губернатор Донецької області

Про це в ході наради з главами міст і районів Донецької області заявив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, передає "Острів".

"Сьогодні багато претензій і до рядового, і до непересічного складу. Робляться висновки в цій частині. І ми очікуємо, що міліція буде працювати ефективніше", - сказав Тарута.

Він також підкреслив, що міліція показала неефективність своєї роботи на мітингу 28 квітня, хоча окремі співробітники вели себе гідно.

"Так, дійсно, їх дії були неефективними. І наше завдання, окрім того, що покращувати роботу міліції, ми нічого не можемо... Ми зобов'язані це вирішити", - додав Тарута.

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У свою чергу, відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області повідомив, що донецька міліція затримала вісім найбільш агресивних учасників зіткнення між учасниками мітингу "За єдину Україну" і проросійськими мітингувальниками 28 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ввечері в Донецьку кілька десятків агресивно налаштованих молодиків напали на українських активістів. Вони наздогнали колону з українськими активістами і накинулися з кийками, залізними киями, ланцюгами, били всіх підряд.