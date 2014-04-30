Стан Кернеса стабільний. Його готують до операції - ізраїльські лікарі

У клініці не підтверджують інформацію деяких ЗМІ про те, що Кернесу в Ізраїлі робили операцію, передає медіа-портал "Київ єврейський".

"Його тільки готують до майбутньої операції", - зазначила Блох.

Нагадаємо, замах на Кернеса було скоєно 28 квітня близько 12:00.

Стан здоров'я Кернеса залишається тяжким, він перебуває в реанімації центрального госпіталю Хайфи (Ізраїль), де йому зробили другу операцію.

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Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив МВС та СБУ розслідувати замах на життя Кернеса.

За інформацією МВС, слідство розглядає кілька версій замаху. Одна з основних версій - реакція сепаратистськи налаштованих осіб на останні події, що відбулися в Харкові.