Гриценко: На позачерговому засіданні потрібно переобрати Турчинова

Про це, перебуваючи у Харкові, заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Я ще раз закликаю колег-депутатів бути відповідальними в цей момент. Не вигадувати якісь там засідання на 6 травня, бо може бути пізно. І не силовиків слухати, як пропонує Турчинов – нема чого там слухати. Треба невідкладно зібратися на позачергове засідання і переобрати Верховного головнокомандувача Турчинова. На керівні посади в країні зараз мають бути призначені люди, які не бояться відповідальних рішень. Кажуть, що коней на переправі не міняють. Це правда. Але ослів міняти можна і треба», – зазначив Гриценко.

Гриценко також наголосив на неприпустимості в теперішній ситуації звужувати повноваження президента. «Станом на сьогодні президент вносить кандидатури міністра оборони, міністра зовнішніх справ і силовиків. Але навіть навколо цього ведуться вже певні дискусії. Хтось хоче обмежити повноваження президента, і передати їх уряду чи парламенту. Це не правильно. Немає в світі країни, яка і з такої глибокої кризи як у нас зараз виходила б шляхом голосування. Має бути відповідальність і конкретне прізвище того, хто відповідає – чи йдеться про країну, чи про антитерористичну операцію», – сказав Гриценко.