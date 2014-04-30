Австрія чекає від Росії виконання женевських домовленостей
Австрія високо цінує кроки уряду України щодо виконання женевських домовленостей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц на спільній прес-конференції з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею і генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом сьогодні в Києві.
“Дуже важливо впроваджувати в життя женевські домовленості, і ми високо цінуємо ті кроки, які були зроблені урядом України”, - сказав Курц.
Читайте такожБританія і Франція в ООН звинуватили РФ у невиконанні женевської угоди і загрожують посилити санкціїВін висловив сподівання, що Росія зробить відповідні кроки і заручники будуть випущені на волю без будь-яких додаткових умов.
За словами Курца, Австрія вітає початок процесу конституційної реформи в Україні. “Ми високо цінуємо той факт, що Україна використовує всі наробки, всі ноу-хау Ради Європи”, - додав він.