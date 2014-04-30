Австрія чекає від Росії виконання женевських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц на спільній прес-конференції з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею і генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом сьогодні в Києві.

“Дуже важливо впроваджувати в життя женевські домовленості, і ми високо цінуємо ті кроки, які були зроблені урядом України”, - сказав Курц.

Читайте такожБританія і Франція в ООН звинуватили РФ у невиконанні женевської угоди і загрожують посилити санкціїВін висловив сподівання, що Росія зробить відповідні кроки і заручники будуть випущені на волю без будь-яких додаткових умов.

За словами Курца, Австрія вітає початок процесу конституційної реформи в Україні. “Ми високо цінуємо той факт, що Україна використовує всі наробки, всі ноу-хау Ради Європи”, - додав він.