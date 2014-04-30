Кошулинський вважає, що РФ буде піднімати з «прихованого стану» своїх симпатиків у Раді

Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський вважає, що зараз Росія підніматиме з «прихованого стану» своїх симпатиків у ВР.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо нібито утворення у ВР «фракції Путіна-Медведчука» під проводом депутата від ПР Нестора Шуфрича.

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«У цьому нічого нового немає. Люди, які завжди тяжіли до цього, вони завжди говорили про те, що є певна частина, яка лобіює ідеї Медведчука, які з ним працювали, давно були. Вони були латентно приховані у фракції Партії регіонів або у інших фракціях», - сказав Кошулинський.

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Він висловив думку, що такі люди «зараз знайдуться». «Зараз Російська Федерація їх буде піднімати з такого прихованого стану», - сказав віце-спікер.

Водночас, він підкреслив, що для того, аби мати статус фракції чи групи у ВР необхідно, аби вона налічувала 32 депутата.