У Донецьку заборонили мітинг за єдність України

Про це йдеться у повідомленні Донецької міської ради.

Згідно із ним, у Донецьку міську раду надійшов ряд повідомлень від політичних партій, громадських організацій та ініціативних груп громадян про проведення масових заходів на території міста.

Одним з них є мітинг-концерт "За єдину Україну", анонсований на 30 квітня 18.00 в парку культури та відпочинку ім. О.С. Щербакова, зазначили в мерії.

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"Зважаючи на офіційний лист Донецького міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області, який надійшов до Донецької міської ради 30.04.2014, про те, що під час проведення даного заходу можливі конфліктні ситуації та масові порушення громадського порядку, було прийнято рішення про закриття Міського парку культури і відпочинку ім. О.С. Щербакова 30 квітня 2014 з 12.00 до 23.00", - заявили в мерії.

Там наголосили, що у зв'язку з цим, проведення мітингу-концерту 30 квітня 2014 в Міському парку культури та відпочинку ім. О.С. Щербакова є неможливим.