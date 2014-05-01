У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії
05:02, 01 травня 2014Політика
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Адміністрація США і союзницькі країни введуть додаткові обмежувальні заходи проти Росії, якщо її дії в подальшому призведуть до поглиблення конфлікту в Україні
У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії wikimedia.org
Про це повідомив представник Білого дому Джей Карні.
"Ці заходи будуть розширені. Вони будуть введені США і нашими партнерами в G7 і в Євросоюзі, якщо Росія продовжить йти шляхом дестабілізації ситуації в Україні і розмістить війська вздовж кордону з Україною", - цитує його Інтерфакс.
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"Ми ясно дали зрозуміти разом з нашими партнерами, що будуть прийняті ще заходи, вплив на російську економіку буде значним, воно вже значний і буде ще більш значним, якщо Росія не стане на шлях деескалації конфлікту в Україні. - Ред.)", - підкреслив Карні.
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