У центрі Петербурга городяни марширують під український гімн

Про це повідомляють "Невські Новини".

Зокрема, в повідомленні йдеться, що хода опозиційних демократів Росії, заявлена як "антивоєнний марш" розпочався о 12.30 (по Києву - УНІАН) на Ліговському проспекті, продовжилася по Невському проспекту і Садовій вулиці і невдовзі завершиться мітингом на Марсовому Полі.

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Очолюють колону представники партії " Яблуко", за ними крокує "Демократичний Петербург". На чолі колони рухається машина з музичної платформою, з якої звучить українська музика, зокрема, пісні гуртів " Океан Ельзи " і " Воплі Відоплясова", а також гімн України.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, з нагоди Першотравня, в Донецьку сепаратисти перекрили рух.