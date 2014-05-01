У Сєвєродонецьку міліція допомагала знімати з міськради прапор України

Про це повідомляє "Східний варіант" з посиланням на прес-службу Луганського обласного відділення Комітету виборців України.

За інформацією ЛОО КВУ, в Сєвєродонецьку в четвер, 1 травня, після завершення мітингу, організованого сєвєродонецької організацією КПУ на площі Перемоги, учасники колоною рушили до будівлі міської ради.

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"Будівля охоронялася міліцією, з якою проросійські активісти домовилися про зняття з неї державного прапора. Спочатку на його місце був вивішаний прапор міста Сєвєродонецька, але учасникам акції він не сподобався (він являє собою жовто-блакитне полотнище із золотим соколом). І сепаратисти зажадали зняти і прапор Сєвєродонецька. Добре, що не спалили", - зазначили в організації.

В даний час над будівлею розвивається прапор, що нагадує прапор Донецької народної республіки, але без герба.