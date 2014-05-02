Губернатор Одещини скликав екстрену нараду через криваві зіткнення в місті

У Одесі голова обласної державної адміністрації Володимир Немировський проводить екстрену нараду з приводу кривавих зіткнень в місті.

Про це УНІАН повідомили в обласній державній адміністрації. За словами джерела, керівництво міліції та прокуратури зараз спільно з губернатором шукають шляхи виходу із складної ситуації.

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«Вживаються всі заходи для припинення протистояння, для того, щоб відновити законність і порядок», - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Одесі після тимчасового затишшя поновилося зіткнення прихильників єдності України і сепаратистів, в центрі міста - стріляють.