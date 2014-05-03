Абсолютна більшість членів Радбезу ООН підтримали АТО, яку проводить Україна

Скандалом завершилося засідання Ради Безпеки ООН стосовно загострення ситуації в Україні. Останньою подією заходу став обмін критичними репліками представників США Саманти Пауер і РФ Віталія Чуркіна, повідомляє ТСН.ua.

Абсолютна більшість членів Радбезу від різних країн світу виступила зі словами підтримки антитерористичної операції, котру проводить Україна на своїй території. Лише Китай обмежився дипломатично нейтральною заявою.

Представник цієї країни наголосив, що КНР "глибоко турбує" ситуація в Україні. Та додав, що Пекін хотів би бачити "політичне врегулювання на основі діалогу, а не конфронтації".

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Україна подякувала світовій спільноті за підтримку та адекватний аналіз ситуації.

"Ми офіційно заявляємо про те, що ніяких танків, ніяких ракет не використали проти цивільного населення. Російські заяви про участь неурядових збройних груп в АТО не відповідають дійсності. Абсолютно цинічне і фальшиве твердження Росії про те, що були англомовні іноземці. Ми офіційно заявляємо, що єдині іноземні військові в Східній Україні – це російські диверсанти і найманці", - наголосив представник України в дискусії.

Із критикою керівництва України виступила лише Росія. Її представник не обмежився своїм протокольним виступом і зажадав додаткового слова в кінці засідання.

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У ньому Чуркін знову розкритикував дії Києва та позицію США, а також наголосив на тому, що Росія "не відмовлялася" від виконання домовленостей від 21 лютого (угода в Києві між Януковичем, тодішньою опозицією та західними посланцями, котру представник Москви відмовився підписувати) та 17 квітня (угода в Женеві стосовно деескалації конфлікту в Україні між Києвом, Брюсселем, Вашингтоном і Москвою) поточного року.

При цьому російський дипломат закликав Радбез ООН підтримати положення Женевської угоди та вимагати її виконання "в повному обсязі", особливо підкресливши, що має на увазі "негайне припинення насильства, включно зі Збройними Силами України".

"Ми готові підтримати", - запевнив Чуркін.

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У відповідь на критику представник США заявила, що з боку РФ укотре використовується брехня. Пауер нагадала, що Вашингтон виступав із осудом силових дій і захоплень приміщень майданівцями під час акцій протесту в Києві цієї зими, хоч Чуркін казав, що такого факту не було. Пауер навела дату цієї заяви Америки та зажадала від опонента спростування його брехливих слів.

Крім того, американський дипломат акцентувала увагу на тому, що Росія була єдиною стороною переговорів, яка відмовилася підписувати угоди 21 лютого, до яких Кремль постійно апелює останнім часом. Тому, на думку Пауер, Росія не має права вимагати їх виконання, бо воно є справою тих, хто підписував домовленості.

Також представник США розкритикувала тези росіян про застосування ЗСУ до мирних мешканців на Донбасі. "У них форма, як у ваших солдат. Звідки вони взяли зброю, за допомогою котрої можна збивати вертольоти?", - іронічно запитала Пауер.

Після цього Чуркін утретє попросив слова і заявив про те, що "брехня не обов'язково є спотворенням фактів, але вибірковим представленням своєї позиції". Він пояснив, що заява американців, на котру посилалася Пауер, все одно не засуджувала дії опонентів Януковича, які зрештою "скинули законну владу". Вибачень за брехню не пролунало.

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Натомість Чуркін підтвердив серйозність наміру відновити актуальність положень угоди в Женеві, закликавши Радбез ООН спільною заявою схвалити ці домовленості як обов'язкові до виконання.

"Зайнятися серйозно реалізацією женевського документу", - підкреслив Чуркін.

Радбез ООН доручив секретаріату опрацювати це питання до наступного засідання. Після чього сьогоднішню дискусію було оголошено закритою.

Раніше на засіданні Радбезу представник США Пауер заявила, що Росія бреше про Україну та фінансує насильство на Донбасі.