ЗМІ: Кількість жертв зіткнень в Одесі перевищила 40 осіб, постраждалих - 174

Станом на 22:00 години 2 травня в лікарні Одеси звернулися 174 людини, які постраждали в ході зіткнень, повідомляє Думская.net.

Як повідомляє прес-служба мерії, 77 постраждалим знадобилася госпіталізація, 25 з них - у дуже важкому стані. Одеситів просять здавати кров.

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«Одеські медики працюють у посиленому режимі, надаючи постраждалим необхідну допомогу у всіх лікарнях міста», - йдеться в повідомленні.

Що стосується загиблих, то в 21:00 оперативному штабу було відомо про 41 жертву. Через годину з'явилася інформація про те, що двоє постраждалих померли в лікарні.