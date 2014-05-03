ЗМІ: Кількість жертв зіткнень в Одесі перевищила 40 осіб, постраждалих - 174
00:54, 03 травня 2014Політика
1 0
25 постраждалих перебувають у дуже важкому стані.
Кількість жертв зіткнень в Одесі перевищила / REUTERS
Станом на 22:00 години 2 травня в лікарні Одеси звернулися 174 людини, які постраждали в ході зіткнень, повідомляє Думская.net.
Як повідомляє прес-служба мерії, 77 постраждалим знадобилася госпіталізація, 25 з них - у дуже важкому стані. Одеситів просять здавати кров.
Читайте такожВ Одесі проукраїнські активісти ліквідували табір сепаратистів
«Одеські медики працюють у посиленому режимі, надаючи постраждалим необхідну допомогу у всіх лікарнях міста», - йдеться в повідомленні.
Що стосується загиблих, то в 21:00 оперативному штабу було відомо про 41 жертву. Через годину з'явилася інформація про те, що двоє постраждалих померли в лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter