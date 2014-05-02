Пашинський назвав зіткнення в Одесі провокацією ФСБ

Сутички в Одесі у п’ятницю 2 травня є провокацією ФСБ Росії. Про це в ефірі «5 каналу» заявив тимчасово виконуючий обов`язки Глави Адміністрації Президента України Сергій Пашинський, повідомляє прес-служба Президента України.

«Те що ми бачили в Одесі – це провокація ФСБ, щоб відволікти увагу від проведення антитерористичної операції. Вони хочуть показати, що у нас ситуація не стабільна, але приклад Одеси показав як раз інше – терпець у народу вже увірвався», - сказав С.Пашинський.

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Він зазначив, що силові органи поставлять сьогодні «крапку назавжди над цими провокаторами». При цьому тимчасово виконуючий обов`язки Глави Адміністрації Президента підкреслив, що сепаратисти в Одесі отримали зброю від ФСБ.