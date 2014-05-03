Росія координувала зіткнення в Одесі - Тимчук

Про це пише на своїй сторінці Facebook Дмитро Тимчук

«З початку березня і до кінця квітня 2014 року ми констатували прибуття на територію Придністров'я підрозділів ЗС РФ і ГРУ ГШ ЗС РФ, козацтва та представників російських ультранаціоналістичних організацій.

З середини квітня наші джерела в Республіці Молдова фіксували прибуття до Кишинева з Росії груп молодих людей спортивної статури, які їхали далі на територію Придністров'я. Їх супроводжували співробітники ФСБ РФ.

У результаті до початку травня на території Придністров'я було зосереджено близько 1 700 російських військовослужбовців і близько 2 200 координованих ФСБ представників різних російських організацій (в основному - козацтва). Із загального числа російських військовослужбовців близько 800 чол - у складі підрозділів ГРУ ГШ ЗС РФ.

Про це протягом березня-квітня ми повідомляли в зведеннях групи «ІС».

Читайте такожЖертвами пожежі в Одесі стали 15 росіян та 5 громадян Придністров'я - ЗМІ

За нашими даними, з кінця квітня відправленим на територію України ДРГ російського спецназу і груп провокаторів ставилося завдання у взаємодії з місцевими проросійськими сепаратистами, дестабілізувати ситуацію на півдні України. І в першу чергу - в Одесі.

Активна фаза операції, метою якої було захоплення місцевих органів влади, намічалася на 9 травня - коли під ідеологічними гаслами Дня Перемоги з'являлася можливість ініціювати активність проросійськи налаштованої частини населення. За умов досягнення тактичних успіхів в Одесі подібні акції, за допомогою прибулих "туристів Путіна", повинні були ініціюватися в Миколаєві і Херсоні.

Однак початок активної фази АТО в Слов'янську змусив російське керівництво форсувати події на півдні України, з метою змусити українських силовиків терміново перекидати сили і кошти з Донбасу. Трагічний підсумок цієї жахливої провокації ми і спостерігали вчора в Одесі", - пише Тимчук.