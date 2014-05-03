Кримські татари йдуть зустрічати Джемілєва під постріли ОМОНу

Про це пише сайт Слон з посиланням на прес-секретаря меджлісу кримських татар Лейлу Муслимову. На кордоні сталася бійка між колоною татар і силовиками, що охраняли КПП. За словами Муслімової, пролунав постріл. Інформацію про постріли підтвердив кореспондент сайту «Крим. Реалії».

Раніше стало відомо, що Мустафа Джемілєв збирається спробувати проїхати в Крим. Близько п'яти тисяч осіб з прапорами, на автомобілях і пішки, зібралися, щоб зустріти його біля кордону, однак збройна охорона КПП не дала людям наблизитися до кордону, перегородивши дорогу живим ланцюгом. Погодилися пропустити тільки одну машину - з головою меджлісу Рефатом Чубаровим і віце-прем'єром уряду Криму Лєнуром Іслямовим.

В результаті колона прорвала оточення і перейшла кордон, потім, як повідомляє «Дождь», утворила живий коридор, по якому Джемілєв пройшов на територію Криму. Даних про потерпілих у ході бійки немає.

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Нагадаємо, після прибуття Мустафи Джемільова в Москву рейсом з Києва та з метою подальшого прямування в Сімферополь, представниками компетентних органів РФ йому було оголошено про заборону в'їзду на територію Криму і наказано знову повернутися в Київ.

У зв'язку з цим Меджліс кримських татар прийняв рішення скасувати проведення 3 травня 2014 року на території культурно-розважального комплексу «Шахерезада» Всекримські заходи до кримськотатарського національного свята «Хидирлез» як несумісного в умовах грубого нехтування владою правами людини і правами кримськотатарського народу.

Також, Меджліс засудив дії влади РФ і пообіцяв провести 3 травня в мирну акцію на зустрічі легендарного правозахисника, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва на в'їзді в Крим у КПП «Армянськ».