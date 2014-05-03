Кількість постраждалих внаслідок сутичок в Одесі зросла до 214 - міськрада

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров`я Одеської міської ради.

«Із пацієнтів, що звернулися, 88 - госпіталізовані, зокрема сімнадцятирічний юнак», - сказали в департаменті.

Медики звертаються до всіх, хто бажає надати допомогу постраждалим, - передати перев`язувальні матеріали, антибіотики тощо - звертатися до адміністрацій міських лікарень №№ 1, 10 і 11.

На обласній станції переливання крові проводиться забір крові у добровольців для постраждалих у результаті сутичок.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За інформацією ГУ МВС України в Одеській області, в результаті заворушень загинули 37 чоловік і майже 200 дістали поранення, серед них 22 міліціонери.

В обласній міліції також повідомили, що затримано понад 130 чоловік, які брали участь у заворушеннях, відкрито 10 кримінальних справ.

За даними МВС України, вчора в Одесі загинуло 42 людини, 125 – дістали тілесні ушкодження. Серед постраждалих – 21 працівник міліції. Також в МДВ повідомили про затримання 160 чоловік і відкритті трьох кримінальних проваджень.