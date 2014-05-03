В Одесі люди намагалися прорватися в Будинок профспілок: міліція їх не пустила

12:40, 03 травня 2014
Політика
0 0

Люди, що зібралися біля Будинку профспілок, намагалися пройти в будівлю.

Одесса / dumskaya.net

Як сказав один з активістів, звернувшись до людей «чи Хочете ви подивитися на сучасну «Катинь?».

Читайте такожЗаворушення в Одесі профінансовані Арбузовим та Клименко - СБУ

Про це повідомляє dumskaya.net.

Люди намагалися прорвати кордон міліції, але не вийшло.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter