В Одесі люди намагалися прорватися в Будинок профспілок: міліція їх не пустила
12:40, 03 травня 2014Політика
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Люди, що зібралися біля Будинку профспілок, намагалися пройти в будівлю.
Зіткнення в Одесі / dumskaya.net
Як сказав один з активістів, звернувшись до людей «чи Хочете ви подивитися на сучасну «Катинь?».
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Про це повідомляє dumskaya.net.
Люди намагалися прорвати кордон міліції, але не вийшло.
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