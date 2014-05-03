В Одесі люди намагалися прорватися в Будинок профспілок: міліція їх не пустила

Як сказав один з активістів, звернувшись до людей «чи Хочете ви подивитися на сучасну «Катинь?».

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Про це повідомляє dumskaya.net.

Люди намагалися прорвати кордон міліції, але не вийшло.