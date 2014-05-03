ЗМІ: У Краматорську підірвали кілька автобусів і тролейбусів

15:15, 03 травня 2014
Політика
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У місті терористи намагаються перешкоджати антитерористичній операції.

Подожжен троллейбус в Краматорске / Lifenews.ru

У готелі в Краматорську підірвано два автобуси, чутна стрілянина, передає Lifenews.

"На вулицях горять маршрутки і тролейбуси. Чутна стрілянина", - повідомляє видання з посиланням на очевидця.

Як стверджує видання, місцеві жителі самі підпалили кілька тролейбусів і автобусів, перекривши таким чином під'їзд для важкої військової техніки української армії.

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