У Донецьку озброєні терористи напали на патруль Нацгвардії

Вісім озброєних невідомих людей здійснили в Донецьку напад на патруль Національної гвардії, який ніс службу з охорони території колишньої військової частини.

Метою зловмисників було з'ясувати інформацію про військову частину, її чисельність, озброєння та порядок охорони військових містечок, пише "ОстроВ".

Маючи чисельну перевагу та зброю, правопорушники завдали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості військовослужбовцям і захопили спеціальні засоби, якими був споряджений військовий наряд.

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Військовослужбовці знаходяться у військовій частині, їм надано першу медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує.

На даний момент районним відділенням міліції проводяться слідчі дії.