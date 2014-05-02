У ході АТО у Слов’янську задіяно батальйон Нацгвардії

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, дії бійців, які пройшли підготовку в Нових Петрівцях на Київщині, на бойових постах у Слов’янську дуже ефективні та професіональні. «Я вважаю, що буде сформовано другий батальйон, і Нацгвардія стане основою озброєних сил внутрішнього порядку», - сказав Аваков.

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У свою чергу, командувач Нацгвардії Степан Полторак заявив, що бійці Національної гвардії, які перебувають у Слов'янську, готові до виконання бойових завдань. Під час виконання операції серед особового складу Нацгвардії немає убитих і поранених.

"Своїми професійними діями бійці Національної гвардії практично очистили Слов'янськ від терористів, багато з яких мали професійну підготовку", - сказав Полторак.