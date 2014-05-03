У Краматорську в ході АТО загинули троє людей - ЗМІ
Станом на 14.15 поранені 17 осіб: 5 із них перебувають у хірургічному відділенні, 11 – у травматології.
Сьогодні у Краматорську в ході антитерористичної операції, станом на 14.15, загинули троє і поранені 17 осіб.
Про це сайту ”Східний проект” повідомили в Оперативному штабі міськради Краматорська.
За даними штабу, 5 поранених перебувають у хірургічному відділенні, 11– у травматології.
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У міськраді також зазначили, що всі підприємства і системи ЖКГ міста працюють у штатному режимі.
Як повідомляв УНІАН, 2 травня в районі Слов`янська і Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії.
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Сьогодні вночі сили АТЦ повністю узяли під контроль аеропорт у м. Краматорську і всі блокпости навколо цього міста, а також звільнили від сепаратистів телевежу, відновлено мовлення українських телеканалів. Також звільнено від сепаратистів міське управління СБУ.
Також у Краматорську у зв`язку з проведенням антитерористичної операції не працюють супермаркети і громадський транспорт.