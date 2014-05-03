У Краматорську відновили мовлення українських телеканалів - МВС

У Краматорську після звільнення силами антитерористичної операції місцевого телецентру від терористів відновлено мовлення українських телеканалів. Телецентр працює в штатному режимі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у ході звільнення телецентру сили армії та Національної гвардії відтіснили терористів.

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У приміщеннях телецентру, де розташовувалися терористи, знайдені патрони від автомата Калашникова, листівки сепаратистського змісту, кілька молитовників, випущених в Москві і Санкт-Петербурзі, а також рукописні записки щодо включення російських телеканалів.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в районі Слов`янська і Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії та армії.