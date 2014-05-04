Махніцький обіцяє взяти під особистий контроль розслідування одеської трагедії

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, Махніцький «висловив закономірне здивування» поширеним через засоби масової інформації повідомленням про те, що звільнення учасників масових заворушень в Одесі 2 травня цього року відбулося начебто за вказівкою співробітників прокуратури і взяв на особистий контроль розслідування одеської трагедії.

«Керівник наглядового відомства назвав неперевірену та розтиражовану попередню інформацію «недоречно емоційною і, як мінімум, передчасною у критичний для держави момент», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПрокуратура Одещини заявляє, що не дозволяла звільняти затриманих сепаратистів

За словами Махніцького, Генпрокуратура проводить детальну перевірку, у тому числі, появи будь-якої дезінформації, що має вигляд як «захист мундира у ході розслідування».

«Жодних вказівок про звільнення учасників масових заворушень в Одесі ані спеціальний уповноважений, заступник Генерального прокурора України Микола Банчук, ані прокурор Одеської області Ігор Боршуляк не давали і не могли дати, оскільки такі дії розцінюються як державна зрада і безпосередня підтримка сепаратизму, з чим давно і безкомпромісно бореться Генпрокуратура», - заявив Махніцький.

За його словами, ГПУ відкриватиме нові кримінальні провадження з радикальними заходами аж до затримання, що торкнуть кожного, хто стоятиме на перешкоді розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник генпрокурора України Микола Банчук, який входить до складу Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру, прийняв рішення про передачу кримінального провадження за фактом масових заворушень 2 травня цього року в м. Одесі до Головного слідчого управління МВС України.

До цього кримінальне провадження за фактами захоплення громадської будівлі, умисного пошкодження майна - будівлі шляхом підпалу, масових заворушень, внаслідок яких загинули люди, завдання громадянам тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, що передбачено ст. 341, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 294 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України розслідувало слідче управління ГУ МВС України в Одеській області. Внаслідок цих злочинів загинуло 46 осіб.

Прокуратура Одеської області спростовувала згадану попередню інформацію та повідомила, що рішення про звільнення затриманих осіб приймалося безпосередньо керівництвом органів внутрішніх справ області без будь-якого погодження з органами прокуратури та після відвертого ігнорування працівниками міліції виконання своїх службових обов’язків, передбачених Законом України «Про міліцію».