У Донецькій області сепаратисти захопили депутатів і шахтаря

Про це йдеться у повідомленні Конфедерації вільних профспілок України.

Захоплені люди були у Новогродівці, серед них - гірники з шахти "Росія" ДП "Селидіввугілля", члени Незалежної профспілки гірників України Олександр Вовк та Олександр Гуров, депутати Новогродівської міської ради Костянтин Мусейко (Партія захисників Вітчизни), Валерій Павлик(Партія Регіонів) та Олег Бубіч (Комуністична партія України).

Пізніше стало відомо, що шахтар Олександр Гуров втік, а інших чотирьох чоловіків сепаратисти доставили до будівлі Донецької обласної ради.

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''Відомо, що усі вони живі. З’явилася уточнена інформація про захоплення Костянтина Мусейка: сепаратисти стріляли, внаслідок чого одна його собака поранена в лапу, а в іншої – пошкоджені внутрішні органи", - зазначено у повідомленні.

Також у Конфедерації повідомляють, що на блокпостах в районі Дебальцевого (Донецька область) та Антрацита, Красного Луча, Ровеньок (Луганська область) і навколишніх населених пунктах сепаратисти оснастили своїх людей зброєю: гранатометами, кулеметами, автоматами тощо.