На Донеччині активісти провели народний референдум з жовто-блакитними бюлетенями

07:58, 05 травня 2014
Політика
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Активісти демократичних рухів на Донбасі вже почали народний референдум з питаннями про цілісність України і розширення повноважень регіонів.  

Reuters

Для цього виготовили близько 200 тисяч бюлетенів. Хоча такий референдум не має юридичної сили, активісти вважають його легітимним опитуваннями громадської думки, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Плебісцит провели вчора у Донецькій і Луганській областях. У містах і селах працювали понад 40 мобільних груп. В бюлетені, який був розмальований у жовто-блакитні кольори, було лише два питання: "чи Підтримуєте ви територіальну цілісність України?" і "чи Виступаєте ви за розширення повноважень місцевих громад, які виражаються в самостійної бюджетної та культурної політики регіону?".

Свій референдум активісти вважають більш легітимним, ніж той, який прихильники так званої "Донецької народної республіки" збираються проводити 11 травня.

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