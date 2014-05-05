На Донеччині активісти провели народний референдум з жовто-блакитними бюлетенями

Для цього виготовили близько 200 тисяч бюлетенів. Хоча такий референдум не має юридичної сили, активісти вважають його легітимним опитуваннями громадської думки, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Плебісцит провели вчора у Донецькій і Луганській областях. У містах і селах працювали понад 40 мобільних груп. В бюлетені, який був розмальований у жовто-блакитні кольори, було лише два питання: "чи Підтримуєте ви територіальну цілісність України?" і "чи Виступаєте ви за розширення повноважень місцевих громад, які виражаються в самостійної бюджетної та культурної політики регіону?".

Свій референдум активісти вважають більш легітимним, ніж той, який прихильники так званої "Донецької народної республіки" збираються проводити 11 травня.