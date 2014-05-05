АТО на сході України продовжуватиметься - Турчинов

Антитерористична операція на сході України продовжуватиметься і даватиме свої результати.

Про це заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов в інтерв’ю «5 каналу», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За його словами, для підтримки східних регіонів та з метою унеможливлення сепаратистських дій в інших регіонах при МВС створюються спеціальні підрозділи, і на сьогодні діють вже сім таких батальйонів.

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При цьому Турчинов високо оцінив професійні дії Національної гвардії під час антитерористичної операції. «Національна гвардія сьогодні наш головний підрозділ, який в антитерористичній операції йде попереду. Національна гвардія сьогодні відбулася, і вона - приклад для багатьох», - заявив він.

Разом з тим, за словами Турчинова, у східних регіонах проведення антитерористичної операції ускладнюється і з огляду на те, що мешканці цих областей підтримують сепаратистів.

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Керівник парламенту зауважив, що і «деякі працівники міліції симпатизують сепаратистам». Тому, наголосив він, у цих областях потрібно фактично повністю оновлювати правоохоронні структури, а там, де міліція підтримувала протизаконні дії, будуть відкриті відповідні кримінальні справи.

При цьому Турчинов зазначив, що дуже багато працівників правоохоронних органів виконували свій конституційний обов’язок щодо захисту правопорядку. Інше питання, сказав він, - силовикам не вистачало сил, тому що головним завданням правоохоронців була локалізація сепаратистів.

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Відповідаючи на запитання, Турчинов також зазначив, що Служба безпеки України нині займається локалізацією можливості фінансування сепаратистських рухів і диверсантів, у тому числі, з боку найближчого оточення Віктора Януковича.

Голова Верховної Ради заявив, що міліція у південно-східних регіонах країни посилюватиметься «за рахунок патріотів, які готові захищати свою країну».