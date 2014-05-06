У Донецькій області надрукували 3,2 млн бюлетенів на "референдум" - ЗМІ
02:07, 06 травня 2014Політика
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У Донецькій області в рамках підготовки до референдуму віддрукували 3,2 млн бюлетенів.
У Донецькій області надрукували 3,2 млн бюлетенів на "референдум" / REUTERS
Про це повідомляє російське видання "Газета.Ru".
За інформацією активістів, їх надрукували на принтерах і зберігають у приміщенні Донецької облдержадміністрації. Крім того, активісти надрукували запрошення на референдум, які розносять по домівках і клеять на під'їздах.
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Активісти повідомили, що продовжують процес формування виборчих комісій і референдум пройде в кожному населеному пункті Донецької області.
Нагадаємо, на початку квітня народна рада Донецької області оголосила про намір провести референдум з питання про створення Донецької народної республіки не пізніше 11 травня.
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