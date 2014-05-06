Головою Одеської ОДА призначено Палицю

Сьогодні з цієї посади звільнили Володимира Немировського.

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Ігоря Палицю головою Одеської обласної державної адміністрації. Відповідний указ розміщений на президентському сайті. Читайте такожОдеський губернатор поклав відповідальність за смерті на міліцію Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 травня, звільнив Володимира Немировського з посади голови Одеської ОДА.

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