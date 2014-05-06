Немировського звільнено з посади голови Одеської ОДА

11:15, 06 травня 2014
Політика
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Відповідний указ розміщений на президентському сайті.

Немировский

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Володимира Немировського з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ розміщений на президентському сайті.

Як повідомляв УНІАН, Турчинов 3 березня призначив Немировського головою Одеської ОДА замість Миколи Скорика.

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