Немировського звільнено з посади голови Одеської ОДА
11:15, 06 травня 2014Політика
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Відповідний указ розміщений на президентському сайті.
Немировського звільнено з посади голови Одеської ОДА
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Володимира Немировського з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ розміщений на президентському сайті.
Як повідомляв УНІАН, Турчинов 3 березня призначив Немировського головою Одеської ОДА замість Миколи Скорика.
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